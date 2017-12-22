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Эксперты представили Президенту законопроект о Антикоррупционный суд

Киев • УНН

 • 12927 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Эксперты презентовали Президенту Украины Петру Порошенко проект закона о Антикоррупционный суд, который включает в себя лучшую международную практику в различных странах, экспертные рекомендации специалистов ОБСЕ и выводы Венецианской комиссии, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Администрации Президента.

Эксперты представили Президенту законопроект о Антикоррупционный суд

"Эксперты представили Президенту Петру Порошенко проект закона об Антикоррупционном суде, который будет направлен в Верховную Раду. В совещании приняли участие Основатель Фонда инноваций и развития Георгий Вашадзе, ученый Анатолий Заяц, директор Фонда инноваций и развития Роман Яковлев, судья ВССУ Валентин Сердюк и заместитель Главы АПУ Алексей Филатов", - говорится в сообщении АПУ.

Во время презентации Президент обратил внимание на то, что законопроект об антикоррупционном суде должен учесть важные позиции, в частности относительно иностранных экспертов, гарантии безопасности для судей, прозрачность и независимость отбора кандидатов в судьи.

В свою очередь основатель Фонда инноваций и развития Вашадзе сообщил, что законопроект о Антикоррупционном суде включает в себя лучшую международную практику в различных странах, экспертные рекомендации специалистов ОБСЕ и выводы Венецианской комиссии.

"Мы имеем опыт работы над Национальным антикоррупционным бюро, и до сих пор в международном сообществе является положительным примером и доказал свою эффективность. Ту практику, которая у нас была тогда, мы будем четко использовать в этом вопросе", - отметил он.

Ученый и эксперт ОБСЕ Анатолий Заяц рассказал, что этот проект закона был разработан на основе концепции, которая была произведена экспертами под эгидой ОБСЕ, после тщательного экспертного отбора специалистов, которые хорошо разбираются в этом предмете. При этом он выразил уверенность, что уровень законопроекта высокий и такой, который "позволяет вести профессиональную дискуссию в стенах Верховной Рады".

Напомним, Рада отозвала депутатский законопроект об антикоррупционных суды.

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