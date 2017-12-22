Порошенко – Тіллерсону: процес створення Антикорупційного суду розблоковано
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з Державним секретарем США Рексом Тіллерсоном проінформував про розблокування процесу створення Антикорупційного суду, передає УНН із посиланням на пресс-службу Глави держави.
В АП відзначили, що співрозмовники обговорили загострення ситуації на Донбасі через збільшення кількості обстрілів з боку російських бойовиків та безвідповідальне виведення російських офіцерів зі складу Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі.
“Петро Порошенко та Рекс Тіллерсон також скоординували позиції щодо миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу”, — йдеться у повідомленні.
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У прес-службі додали, що Порошенко подякував за продовження санкцій проти Росії, послідовну підтримку Вашингтоном зміцнення обороноздатності України та резолюції ООН щодо Криму.
У свою чергу Рекс Тіллерсон наголосив, що США будуть і надалі підтримувати Україну.
“Співрозмовники також обговорили прогрес українських реформ. Глава Української держави проінформував про розблокування процесу створення Антикорупційного суду”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, експерти 22 грудня презентували Президенту України Петру Порошенку проект закону про Антикорупційний суд, який включає у себе найкращу міжнародну практику в різних країнах, експертні рекомендації фахівців ОБСЄ та висновки Венеційської комісії.