Антикорупційний суд має бути створений у 2018 році – Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Антикорупційний суд має бути створений у 2018 році, на що передбачені кошти у Державному бюджеті на наступний рік. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час презентації експертами проекту закону про Антикорупційний суд, який буде направлено до Верховної Ради, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Адміністрації Президента.
Президент зазначив, що важливо мати спільну позицію щодо надзвичайної важливості зазначеного документу та імплементації і створення антикорупційного суду.
“Бажано, щоб це було завершено у 2018 році. В бюджеті за моєю пропозицією гроші на створення Антикорупційного суду передбачені”, — зазначив Глава держави.
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При цьому він підкреслив, що законопроект про антикорупційний суд має врахувати важливі позиції, зокрема щодо іноземних експертів, гарантії безпеки для суддів, прозорість та незалежність добору кандидатів в судді.
“Я як Президент продемонстрував політичну волю. Ми це вносимо. Для мене ключова позиція щодо врахування висновків Венеціанської комісії. При чому не допускаємо жодних політичних тисків ні від кого, і об’єктивне законодавство має бути якнайшвидше проголосоване у Верховній Раді”, — наголосив Глава держави.
Раніше перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко повідомила, що Антикорупційний суд буде створено в Україні протягом наступного року і він зможе вже запрацювати з 2019 року.