Антикорупційний суд має бути створений у 2018 році – Порошенко

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Антикорупційний суд має бути створений у 2018 році, на що передбачені кошти у Державному бюджеті на наступний рік. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час презентації експертами проекту закону про Антикорупційний суд, який буде направлено до Верховної Ради, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Адміністрації Президента.