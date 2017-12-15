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Антикорупційний суд зможе запрацювати вже з 2019 року - Геращенко

Антикорупційний суд зможе запрацювати вже з 2019 року - Геращенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Антикорупційний суд буде створено в Україні протягом наступного року і він зможе вже запрацювати з 2019 року. Таку думку висловила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко в інтерв’ю Голосу Америки, передає УНН.

З її слів, фокус США на таку важливу сферу, як боротьба з корупцією, є надзвичайно чітким і на тому, що компромісів бути не може.

"Я підтримую цю позицію. Але в той же час, мені здається, що дуже важливо, щоб ми усвідомлювали наступне: абсолютно очевидно, що і антикорупційні системи і силові структури і судова гілка влади - тому що вона є дуже важливою у боротьбі з корупцією - мають працювати незалежно. Це аксіома. Але так само аксіомою є і те, що ці структури не можуть взаємопоборюватися – вони повинні працювати в одному правовому полі на спільний результат, на боротьбу зі злом, і так само не припустимо втягувати ці структури в політику", - заявила І.Геращенко.

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Вона зазначила, що певні люди в середині України дозволяють собі говорити, що антикорупційні системи можуть використовуватися і будуть використовуватися для зміни влади. За її словами, антикорупційні структури створені задля боротьби із корупцією, вони мають в цьому питанні захищати закон.

"Що стосується моєї позиції стосовно роботи антикорупційних структур, очевидно, що влада має створити умови для їх незалежної роботи і в цьому контексті український парламент проголосував за фінансування, достатнє, всіх антикорпуційних органів на 2018-й рік – в новому бюджеті", - заявила вона.

"Окрім цього, я думаю ще протягом, до кінця нинішньої сесії, вірогідніше за все, в січні в парламенті буде все ж таки в першому читанні розглянуто новий законопроект про антикорупційний і також про військовий суди і, я думаю, будуть внесені найближчим часом - в результаті тих напрацювань, робоча група, яку ініціює президент – буде створена і вона працює – ми проголосуємо за це в першому читанні. Так само в мене немає сумнівів що протягом наступного року антикорупційний суд буде створено, і що він зможе вже запрацювати з 19-го року", - заявила І.Геращенко.

Раніше у МВФ заявили, що нардепи мають першочергово ухвалити законопроект про Антикорупційний суд.

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