Антикоррупционный суд сможет заработать уже с 2019 года - Геращенко

По ее словам, фокус США на такую ​​важную сферу, как борьба с коррупцией, является чрезвычайно четким и на том, что компромиссов быть не может.

"Я поддерживаю эту позицию. Но в то же время, мне кажется, что очень важно, чтобы мы понимали следующее: совершенно очевидно, что и антикоррупционные системы и силовые структуры и судебная ветвь власти - потому что она очень важна в борьбе с коррупцией - должны работать независимо. Это аксиома. Но так же аксиомой является и то, что эти структуры не могут бороться между собою - они должны работать в одном правовом поле на общий результат, на борьбу со злом, и так же не допустимо втягивать эти структуры в политику", - заявила И.Геращенко.

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Она отметила, что определенные люди внутри Украины позволяют себе говорить, что антикоррупционные системы могут использоваться и будут использоваться для смены власти. По ее словам, антикоррупционные структуры созданы для борьбы с коррупцией, они должны в этом вопросе защищать закон.

"Что касается моей позиции относительно работы антикоррупционных структур, очевидно, что власть должна создать условия для их независимой работы и в этом контексте украинский парламент проголосовал за финансирование, достаточное, всех антикорпуцийних органов на 2018-й год - в новом бюджете", - заявила она.

"Кроме этого, я думаю еще в течение, до конца нынешней сессии, вероятнее всего, в январе в парламенте будет все же в первом чтении рассмотрен новый законопроект об антикоррупционном и также о военном судах и, я думаю, будут внесены в ближайшее время - в результате тех наработок, рабочая группа, которую инициирует президент - будет создана и она работает - мы проголосуем за это в первом чтении. Так же у меня нет сомнений что в течение следующего года антикоррупционный суд будет создан, и он сможет уже заработать с 19-го года", - заявила И.Геращенко.

Ранее в МВФ заявили, что нардепы в первую очередь должны принять законопроект об Антикоррупционном суде.