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Україна у лютому прийме закон про боротьбу з корупцією, підтриманий МВФ - Мінюст

Україна у лютому прийме закон про боротьбу з корупцією, підтриманий МВФ - Мінюст

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Україна має намір прийняти закон про створення спеціального антикорупційного суду, підтриманий Міжнародним валютним фондом, у лютому 2018 року та впровадити його протягом 6-8 місяців. Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко в інтерв’ю агентству Reuters, передає УНН.

Проєвропейський уряд взяв на себе зобов’язання боротися з укоріненою корупцією в обмін на пакет фінансової допомоги в розмірі 17,5 млрд. доларів від МВФ, але зіткнувся з критикою через відставання.

Прийняття судового закону в лютому буде важливим кроком на шляху отримання більшої допомоги від МВФ, який прагне, щоб Україна підвищила тарифи на газ, зробила свою пенсійну систему стабільною і скасувала мораторій на продаж сільськогосподарських угідь.

Україна зобов’язалася прийняти закон до червня цього року, але депутати оскаржили реформу, а Президент Петро Порошенко пообіцяв внести новий законопроект на цьому тижні.

За словами Петренка, підтримка закону є крихкою, враховуючи, що деякі депутати можуть опинитися під слідством правоохоронних органів через імплементацію проекту. Проте він вважає, що проект все ж буде підтриманий,якщо більшість депутатів вважатимуть, що його буде застосовано справедливо.

Закон визначає, яким чином антикорупційному суду буде надана фінансова автономія, а також процес обрання нових суддів, метою якого є розбити систему членів судових органів, з метою подолати систему вибору представників юстиції, які накопичують багатство та вплив через хабарі.

“Я думаю, що є всі шанси, що парламент проголосує за нього буквально в перші дні наступної сесії у лютому. Якщо цей закон буде введено з принципами неполітичного, прозорого та незалежного набору суддів, існує велика ймовірність того, що в парламенті він отримає більшість”, — сказав Петренко.

Міністр також зазначив, що недавні сутички між конкуруючими правоохоронними органами завдають шкоди боротьбі з корупцією в Україні та запропонував посередництво між сторонами.

“Між правоохоронними органами не повинно бути жодних війн, оскільки це шкодить ефективності боротьби з корупцією”, — сказав Петренко, додавши, що жодного питання про незалежність НАБУ не повинно підійматись.

Як повідомляв УНН, НАЗК винесло приписи щодо голови Вищої ради правосуддя.

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