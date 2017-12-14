Украина в феврале примет закон о борьбе с коррупцией, поддержанный МВФ - Минюст

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Украина намерена принять закон о создании специального антикоррупционного суда, поддержанный Международным валютным фондом, в феврале 2018 года и внедрить его в течение 6-8 месяцев. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко в интервью агентству Reuters, передает УНН.