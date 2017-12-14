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Украина в феврале примет закон о борьбе с коррупцией, поддержанный МВФ - Минюст

Украина в феврале примет закон о борьбе с коррупцией, поддержанный МВФ - Минюст

Киев  •  УНН

 • 14245 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Украина намерена принять закон о создании специального антикоррупционного суда, поддержанный Международным валютным фондом, в феврале 2018 года и внедрить его в течение 6-8 месяцев. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко в интервью агентству Reuters, передает УНН.

Проевропейское правительство взяло на себя обязательство бороться с укоренившейся коррупцией в обмен на пакет финансовой помощи в размере 17,5 млрд долларов от МВФ, но столкнулося с критикой из-за отставания.

Принятие судебного закона в феврале будет важным шагом на пути получения большей помощи от МВФ, который хочет, чтобы Украина повысила тарифы на газ, сделала свою пенсионную систему стабильной и отменила мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий.

Украина обязалась принять закон до июня этого года, но депутаты обжаловали реформу, а Президент Петр Порошенко пообещал внести новый законопроект на этой неделе.

По словам Петренко, поддержка закона является хрупкой, учитывая, что некоторые депутаты могут оказаться под следствием правоохранительных органов за имплементации проекта. Однако он считает, что проект все же будет поддержан, если большинство депутатов будут считать, что он будет применено справедливо.

Закон определяет, каким образом антикоррупционному суду будет оказана финансовая автономия, а также процесс избрания новых судей, целью которого является разбить систему членов судебных органов, с целью преодолеть систему выбора представителей юстиции, которые накапливают богатство и влияние через взятки.

“Я думаю, что есть все шансы, что парламент проголосует за него буквально в первые дни следующей сессии в феврале. Если этот закон будет введен с принципами неполитического, прозрачного и независимого набора судей, существует большая вероятность того, что в парламенте он получит большинство”, — сказал Петренко.

Министр также отметил, что недавние столкновения между конкурирующими правоохранительными органами наносят вред борьбе с коррупцией в Украине и предложил посредничество между сторонами.

“Между правоохранительными органами не должно быть никаких войн, поскольку это вредит эффективности борьбы с коррупцией”, — сказал Петренко, добавив, что ни одного вопроса о независимости НАБУ не должно подниматься.

Как сообщал УНН, НАПК вынесло предписание в отношении председателя Высшего совета правосудия.

Украинские Национальные Новости

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