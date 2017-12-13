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НАЗК винесло приписи щодо голови ВРП

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів голові Вищої ради правосуддя Ігорю Бенедисюку, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАЗК.

Також, як поінформували у прес-службі, НАЗК внесло приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону начальнику Головного управління ДФС у м. Києві.

Крім того, за інформацією Агентства, приписи внесено щодо судді Приморського районного суду м. Одеси та заступника начальника Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві.

“З метою усунення порушень суб’єктами декларування законодавства та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності Національне агентство внесло приписи керівникам відповідних органів”, — пояснили у відомстві.

У прес-службі додали, що припис Національного агентства є обов’язковим до виконання.

Як повідомляв УНН, 1 грудня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло ще 3 приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону.

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