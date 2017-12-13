НАПК вынесло предписания в отношении председателя ВСП

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10 марта, 17:10 • 102347 просмотра

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102662 просмотра

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов председателю Высшего совета правосудия Игорю Бенедисюку, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАПК.

Также, как сообщили в пресс-службе, НАПК внесло предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона начальнику Главного управления ГФС в г. Киеве.

Кроме того, по информации Агентства, предписания внесены в отношении судьи Приморского районного суда г. Одессы и заместителя начальника Государственной налоговой инспекции в Подольском районе Главного управления Государственной фискальной службы в г. Киеве.

"С целью устранения нарушений субъектами декларирования законодательства и привлечения их к дисциплинарной ответственности Национальное агентство внесло предписания руководителям соответствующих органов", - пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что предписание Национального агентства является обязательным к исполнению.

Как сообщал УНН, 1 декабря Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло еще 3 предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона.

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