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Антикоррупционный суд должен быть создан в 2018 году - Порошенко

Киев • УНН

 • 9492 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Антикоррупционный суд должен быть создан в 2018 году, на что предусмотрены средства в Государственном бюджете на следующий год. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время презентации экспертами проекта закона о Антикоррупционном суде, который будет направлен в Верховную Раду, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Администрации Президента.

Антикоррупционный суд должен быть создан в 2018 году - Порошенко

Президент отметил, что важно иметь общую позицию относительно чрезвычайной важности данного документа и имплементации и создания Антикоррупционного суда.

“Желательно, чтобы это было завершено в 2018 году. В бюджете по моему предложению деньги на создание Антикоррупционного суда предусмотрены”, — отметил Глава государства.

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При этом он подчеркнул, что законопроект об Антикоррупционном суде должен учесть важные позиции, в частности относительно иностранных экспертов, гарантии безопасности для судей, прозрачность и независимость отбора кандидатов в судьи.

“Я как Президент продемонстрировал политическую волю. Мы это вносим. Для меня ключевая позиция относительно учета выводов Венецианской комиссии. Причем не допускаем никаких политических давлений ни от кого, и объективное законодательство должно быть как можно быстрее проголосовано в Верховной Раде”, — подчеркнул глава государства.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что Антикоррупционный суд будет создан в Украине в следующем году и он сможет уже заработать с 2019 года.

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