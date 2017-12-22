Порошенко - Тиллерсону: процесс создания Антикоррупционного суда разблокирован
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном проинформировал о разблокировании процесса создания Антикоррупционного суда, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
В АП отметили, что собеседники обсудили обострение ситуации на Донбассе из-за увеличения количества обстрелов со стороны российских боевиков и безответственный вывод российских офицеров из состава совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе.
"Петр Порошенко и Рекс Тиллерсон также скоординировали позиции по миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе добавили, что Порошенко поблагодарил за продолжение санкций против России, последовательную поддержку Вашингтоном укрепления обороноспособности Украины и резолюции ООН по Крыму.
В свою очередь Рекс Тиллерсон подчеркнул, что США будут и впредь поддерживать Украину.
"Собеседники также обсудили прогресс украинских реформ. Глава Украинского государства проинформировал о разблокировании процесса создания Антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.
Напомним, эксперты 22 декабря представили Президенту Украины Петру Порошенко проект закона об Антикоррупционном суде, который включает в себя лучшую международную практику в различных странах, экспертные рекомендации специалистов ОБСЕ и выводы Венецианской комиссии.