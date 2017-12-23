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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Президент вніс у Раду законопроект про Антикорупційний суд

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект закону про Антикорупційний суд. Відповідна інформація розміщена на сайті ВР, передає УНН

Президент вніс у Раду законопроект про Антикорупційний суд

Повідомляється, що проект закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" було внесено 22 грудня.

Також зазначається, що законопроект визначений Главою держави як невідкладний.

Нагадаємо, 22 грудня, експерти презентували Президенту проект закону про Антикорупційний суд, який включає у себе найкращу міжнародну практику в різних країнах, експертні рекомендації фахівців ОБСЄ та висновки Венеційської комісії.

Як повідомляв УНН, Порошенко під час телефонної розмови з Державним секретарем США Рексом Тіллерсоном проінформував про розблокування процесу створення Антикорупційного суду.

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