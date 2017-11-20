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Президент внес в Раду как неотложный законопроект о дипломатической службе

Президент внес в Раду как неотложный законопроект о дипломатической службе

Киев  •  УНН

 • 20187 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады Украины как неотложный проект закона "О дипломатической службе". Об этом сообщает пресс-служба АП, передает УНН.

Как отмечается, законопроект разработан с целью реформирования дипломатической службы, приведения ее к современным европейским и мировым стандартам, повышения престижности дипслужбы и привлечения нового кадрового потенциала, а также для унификации с положениями Закона Украины "О государственной службе".

"Основной задачей проекта является установление новых правовых и организационных основ функционирования дипломатической службы как государственной службы особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности должностных лиц дипломатической службы, связанной с реализацией внешней политики Украины, защитой ее национальных интересов в сфере международных отношений, а также прав и интересов граждан и юридических лиц Украины за рубежом ", - говорится в сообщении.

Законопроект определяет правовой статус таких лиц, особенности деятельности органов дипломатической службы, порядок вступления на дипслужбу, ее прохождение и прекращение, закрепляет ротацию как обязательное условие прохождения дипломатической службы, а также нормирует вопрос оплаты труда, социальные гарантии работников.

Как сообщал УНН, П.Порошенко надеется, что Верховная Рада примет новый закон о дипломатической службе в декабре.

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