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The Washington Post

Президент вніс до Ради як невідкладний законопроект про дипломатичну службу

Київ • УНН

 • 20197 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради України як невідкладний проект закону “Про дипломатичну службу”. Про це повідомляє прес-служба АП, передає УНН.

Президент вніс до Ради як невідкладний законопроект про дипломатичну службу

Як зазначається, законопроект розроблено з метою реформування дипломатичної служби, приведення її до сучасних європейських і світових стандартів, підвищення престижності дипслужби та залучення нового кадрового потенціалу, а також задля уніфікації із положеннями Закону України “Про державну службу”.

"Основним завданням проекту є встановлення нових правових та організаційних засад функціонування дипломатичної служби як державної служби особливого характеру, яка полягає в професійній діяльності посадових осіб дипломатичної служби, пов’язаній із реалізацією зовнішньої політики України, захистом її національних інтересів у сфері міжнародних відносин, а також прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном",- йдеться у повідомленні.

Законопроект визначає правовий статус таких осіб, особливості діяльності органів дипломатичної служби, порядок вступу на дипслужбу, її проходження та припинення, закріплює ротацію як обов’язкову умову проходження дипломатичної служби, а також унормовує питання оплати праці, соціальні гарантії працівників.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко сподівається, що Верховна Рада ухвалить новий закон про дипломатичну службу у грудні.

Українські Національні Новини

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