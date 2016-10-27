Президент выразил "абсурдность" обвинений и решений суда РФ над украинцами

"Сегодня (26 октября - ред.) в очередной раз повторился фарс в российском судилище над гражданами Украины Николаем Карпюком и Станиславом Клыхом. И это несмотря на полную абсурдность выдвинутых против них обвинений и несмотря на тяжелое состояние здоровья Станислава, который нуждается в неотложной медицинской помощи ", - отметил П.Порошенко.

"Абсурдность ситуации подчеркивает и недавний отказ Москвы передать Украине наших Олега Сенцова и Александра Кольченко, якобы, через российские паспорта", - добавил он.

Президент отметил, что Омбудсмен РФ признала, что и А.Кольченко, и О.Сенцов являются гражданами Украины, поэтому решение суда является необоснованными.

В связи с этим П.Порошенко поручил МИД активизировать усилия для освобождения граждан Украины, в том числе за счет усиления международного давления на Россию.

Как сообщал УНН, Верховный суд РФ оставил приговор М.Карпюку и С.Клиху в силе.

Напомним, 20 октября РФ отказала Украине в выдаче украинского режиссера О.Сенцова, а также общественного активиста А.Кольченка.