Президент висловив "абсурдність" обвинувачень та рішень суду РФ над українцями
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Президент України прокоментував “фарс” Верховного суду РФ, щодо українців Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, обвинувачених у РФ в участі в Першій Чеченській війні, про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні (26 жовтня — ред.) вчергове повторився фарс у російському судилищі над громадянами України Миколою Карпюком та Станіславом Клихом. І це попри цілковиту абсурдність висунутих проти них обвинувачень та незважаючи на тяжкий стан здоров’я Станіслава, який потребує невідкладної медичної допомоги,” — зазначив П.Порошенко.
“Абсурдність ситуації підкреслює і нещодавня відмова Москви передати Україні наших Олега Сенцова та Олександра Кольченка, нібито, через їхні російські паспорти,” — додав він.
Президент зауважив, що Омбудсмен РФ визнала, що і О.Кольченко, і О.Сенцов є громадянами України, тому рішення суду є необгрунтованими.
У зв’язку з цим П.Порошенко доручив МЗС активізувати зусилля для звільнення громадян України, в тому числі з допомогою посилення міжнародного тиску на Росію.
Як повідомляв УНН, Верховний суд РФ залишив вирок М.Карпюку та С.Клиху в силі.
Нагадаємо, 20 жовтня РФ відмовила Україні у видачі українського режисера О.Сенцова, а також громадського активіста О.Кольченка.