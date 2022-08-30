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Президент отметил еще 141 военнослужащего государственными наградами

Киев • УНН

 • 117590 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что отметил еще 141 военнослужащего государственными наградами. Об этом сообщает УНН.

Президент отметил еще 141 военнослужащего государственными наградами

Цитата

“Вечером подписал указ о награждении наших воинов. 141 участник боевых действий отмечен государственными наградами, десять из них – посмертно.

Очень важно – сегодня имел честь вручить ордена "Золотая Звезда" родным, семьям Героев, погибших при выполнении боевых задач”, — говорится в обращении.

Детали

Общее количество отмеченных наградами уже составляет более 28 тысяч. Более 4 тысяч – посмертно.

Напомним

Президент отметил премией "Национальная легенда Украины" граждан, которые не сломались, несмотря на российское вторжение и помогали другим.

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