Президент відзначив ще 141 віськовослужбовця державними нагородами
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський проінформував, що відзначив ще 141 військовослужбовця державними нагородами. Про це повідомляє УНН.
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“Увечері підписав указ про нагородження наших воїнів. 141 учасник бойових дій відзначений державними нагородами, десять із них – посмертно.
Дуже важливо – сьогодні мав честь вручити ордени "Золота Зірка" рідним, сімʼям Героїв, які загинули під час виконання бойових завдань”, — йдеться у зверненні.
Деталі
Загальна кількість відзначених нагородами уже становить понад 28 тисяч. Більш як 4 тисячі – посмертно.
Нагадаємо
Президент відзначив премією "Національна легенда України" громадян, які не зламалися попри російське вторгнення і допомагали іншим.