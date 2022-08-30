Президент відзначив ще 141 віськовослужбовця державними нагородами

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“Увечері підписав указ про нагородження наших воїнів. 141 учасник бойових дій відзначений державними нагородами, десять із них – посмертно.

Дуже важливо – сьогодні мав честь вручити ордени "Золота Зірка" рідним, сімʼям Героїв, які загинули під час виконання бойових завдань”, — йдеться у зверненні.

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Загальна кількість відзначених нагородами уже становить понад 28 тисяч. Більш як 4 тисячі – посмертно.

Нагадаємо

Президент відзначив премією "Національна легенда України" громадян, які не зламалися попри російське вторгнення і допомагали іншим.