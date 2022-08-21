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Президент відзначив премією "Національна легенда України" громадян, які не зламалися попри російське вторгнення і допомагали іншим

Київ • УНН

 • 166724 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Володимир Зеленський відзначив премією "Національна легенда України", громадян, які не зламалися попри російське вторгнення та сумлінно виконували свою роботу під час війни та в умовах окупації. Про це повідомляє УНН.

Президент відзначив премією "Національна легенда України" громадян, які не зламалися попри російське вторгнення і допомагали іншим

Цитата

"Державу, яка шанує та цінує своїх людей, неможливо знищити. Бо її громадяни, її герої за таку державу завжди стоятимуть горою і захищатимуть. Таких людей із часу проголошення незалежності в Україні було чимало. А з початком повномасштабної війни стало ще більше. Пишаємося кожним і кожною. І кожного й кожну уособлюють цьогорічні лауреати премії "Національна легенда України", – сказав Президент.

Деталі

Серед нагороджених опинилися:

Провідник Анатолій Бабічев —  чоловік, потяг якого вивозив людей із Костянтинівки, Харкова, Краматорська, Лимана.

"У цьому ж поїзді, в іншому вагоні, працювала його дружина Наталя. Під час обстрілу потяга вона загинула. Попри особисту трагедію Анатолій не зламався, повернувся до служби й порятунку людей", — зазначив президент.

Також Зеленський посмертно нагородив Анатолія Борисовича Солов’яненка за вагомий творчий доробок і зміцнення культурної слави України.

Ще одним лауреатом премії став пожежник Ігор Івасиков.

Нагороду отримали й подружжя лікарів Ольга і Анатолій Свист.

"Опинившись у Бучі, вони не змогли залишити місто, зателефонували друзям і попросили всиновити їхніх дітей, якщо вони не повернуться. Два тижні під постійними обстрілами й без належного обладнання вони робили надскладні операції, рятуючи життя важкопоранених дітей", — зауважив Володимир Зеленський.

Президент нагородив також вчительку Ганну Бут із Мелітополя.

"Попри окупацію вона виховує своїх учнів патріотами. Відео, де вона, загорнувшись у прапор України, вимагає від міжнародної спільноти рішучіших дій, потрапило майже в усі світові ЗМІ та соцмережі. Мільйони людей на планеті почули: Мелітополь – це Україна", — зазначив він.

Також премію отримала волонтерка Тата Кеплер. Окрім того, лауреатом премії "Національна легенда України" став амбасадор платформи UNITED24, футболіст Андрій Шевченко.

Довідка

Державна нагорода "Національна легенда України" — це відзнака президента України, що встановлена для відзначення громадян за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові, вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність.

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