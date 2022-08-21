Президент отметил премией "Национальная легенда Украины" граждан, которые не сломались, несмотря на российское вторжение и помогали другим

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"Государство, которое уважает и ценит своих людей, невозможно уничтожить. Потому что его граждане, его герои за такое государство всегда будут стоять горой и будут защищать. Таких людей со времени провозглашения независимости в Украине было немало. А с началом полномасштабной войны стало еще больше. Гордимся каждым и каждой, и каждого и каждую олицетворяют нынешние лауреаты премии "Национальная легенда Украины", – сказал Президент.

Детали

Среди награжденных оказались:

Проводник Анатолий Бабичев — мужчина, поезд которого вывозил людей из Константиновки, Харькова, Краматорска, Лимана.

"В этом же поезде, в другом вагоне, работала его жена Наталья. Во время обстрела поезда она погибла. Несмотря на личную трагедию, Анатолий не сломался, вернулся в службу и спасение людей", — отметил президент.

Также Зеленский посмертно наградил Анатолия Борисовича Соловьяненко за весомое творческое наследие и укрепление культурной славы Украины.

Еще одним лауреатом премии стал пожарный Игорь Ивасиков.

Награду получили и супруги врачи Ольга и Анатолий Свист.

"Оказавшись в Буче, они не смогли покинуть город, позвонили друзьям и попросили усыновить их детей, если они не вернутся. Две недели под постоянными обстрелами и без надлежащего оборудования они делали сверхсложные операции, спасая жизнь тяжелораненых детей", - отметил Владимир Зеленский.

Президент наградил также учительницу Анну Бут из Мелитополя.

"Несмотря на оккупацию, она воспитывает своих учеников патриотами. Видео, где она, завернувшись во флаг Украины, требует от международного сообщества более решительных действий, попало почти во все мировые СМИ и соцсети. Миллионы людей на планете услышали: Мелитополь – это Украина", — отметил Зеленский.

Также премию получила волонтер Тата Кеплер. Кроме того, лауреатом премии "Национальная легенда Украины" стал посол платформы UNITED24, футболист Андрей Шевченко.

Справка

Государственная награда "Национальная легенда Украины" - это отличие президента Украины, установленное для празднования граждан за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу, весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность