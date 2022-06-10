Президент отметил наградами участников боевых действий

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о награждении наших защитников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.

Цитата

“Подписал вечером два указа о награждении наших героев. В общей сложности государственными наградами отмечены 242 участника боевых действий, из них восемь — посмертно. Вечная память всем, чьи жизни унесли оккупанты! Вечная слава каждому и каждому, кто воюет за Украину. Слава Украине!”, — сказал он.

Напомним

В День журналиста Зеленский наградил работников СМИ, и назвал фамилии тех, кого убила россия.

Украинские Национальные Новости

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