Президент відзначив нагородами учасників бойових дій

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“Підписав увечері два укази про нагородження наших героїв. Загалом державними нагородами відзначені 242 учасники бойових дій, з них вісім — посмертно. Вічна памʼять усім, чиї життя забрали окупанти! Вічна слава кожному й кожній, хто воює за Україну. Слава Україні!”, — сказав він.

Нагадаємо

У День журналіста Зеленський нагородив працівників ЗМІ, та назвав прізвища тих, кого вбила росія.