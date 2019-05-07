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7 марта, 15:45 • 101894 просмотра

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7 марта, 08:52 • 127139 просмотра

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7 марта, 06:35 • 112657 просмотра

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6 марта, 19:19 • 138485 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Президент ввел в действие решение СНБО по укреплению обороноспособности Украины

Президент ввел в действие решение СНБО по укреплению обороноспособности Украины

Киев  •  УНН

 • 14814 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 мая 2019 года "О мерах по укреплению обороноспособности государства". Документ признает необходимость дальнейшего совершенствования наработки концептуальных подходов по укреплению обороноспособности государства в условиях длительной агрессии со стороны Российской Федерации, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Согласно Указу образуется межведомственная рабочая группа по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства, согласно статье 14 Закона Украины "О Совете национальной безопасности и обороны Украины".

Межведомственной рабочей группе поручено, в частности, разработать предложения СНБО относительно усовершенствования системы территориальной обороны, повышения уровня военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки военного резерва Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, противодействия информационной агрессии против Украины и организации и поддержания действий движения сопротивления.

Также Глава государства подписал Указ № 201/2019, которым назначил заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса председателем соответствующей Межведомственной рабочей группы и утвердил Положение о ней.

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Глава межведомственной рабочей группы в трехмесячный срок должен внести в установленном порядке на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по комплексному подходу к реализации определенных направлений и в шестимесячный срок внести предложения по урегулированию проблемных вопросов и совершенствования актов законодательства.

Группа образуется в составе главы, секретаря и других членов межведомственной рабочей группы. В состав межведомственной рабочей группы входят также заместители министра обороны Украины, министра внутренних дел Украины, министра иностранных дел Украины, министра образования и науки Украины, министра молодежи и спорта Украины, министра по делам ветеранов Украины, министра информационной политики Украины, Председателя Службы безопасности Украины, командующего Национальной гвардии Украины, командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

В ее состав также могут быть включены с согласия представители Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, Администрации Президента Украины, Национального института стратегических исследований.

Документы вступают в силу со дня опубликования.

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