Президент увів в дію рішення РНБО щодо зміцнення обороноздатності України

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 травня 2019 року “Про заходи щодо зміцнення обороноздатності держави”. Документ визнає необхідність подальшого удосконалення напрацювання концептуальних підходів зі зміцнення обороноздатності держави в умовах тривалої агресії з боку Російської Федерації, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

Згідно Указу утворюється міжвідомча робоча група з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави, відповідно до статті 14 Закону України “Про Раду національної безпеки і оборони України”.

Міжвідомчій робочій групі доручено, зокрема, напрацювати пропозиції РНБО щодо удосконалення системи територіальної оборони, підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді, підготовки військового резерву Збройних Сил України та інших військових формувань, протидії інформаційній агресії проти України та організації й підтримання дій руху опору.

Також Глава держави підписав Указ № 201/2019, яким призначив заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергія Кривоноса головою відповідної Міжвідомчої робочої групи та затвердив Положення про неї.

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Голова міжвідомчої робочої групи у тримісячний строк має внести в установленому порядку на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо комплексних підходів до реалізації визначених напрямів та у шестимісячний строк внести пропозиції щодо врегулювання проблемних питань та вдосконалення актів законодавства.

Група утворюється у складі голови, секретаря та інших членів міжвідомчої робочої групи. До складу міжвідомчої робочої групи входять також заступники міністра оборони України, міністра внутрішніх справ України, міністра закордонних справ України, міністра освіти і науки України, міністра молоді та спорту України, міністра у справах ветеранів України, міністра інформаційної політики України, Голови Служби безпеки України, командувача Національної гвардії України, командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

До її складу також можуть бути включені за згодою представники Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, Адміністрації Президента України, Національного інституту стратегічних досліджень.

Документи набирають чинності з дня опублікування.

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