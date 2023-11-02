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Президент Украины уволил заместителя председателя Антимонопольного комитета

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя председателя Антимонопольного комитета (АМКУ) Анжелику Коноплянко. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства, передает УНН.

Президент Украины уволил заместителя председателя Антимонопольного комитета

Детали

Согласно сообщению на сайте президента Украины, указом от 1 ноября уволена заместитель председателя Антимонопольного комитета Украины Анжелика Коноплянко.

Цитата

«Уволить Коноплянко Анжелику Александровну с должности заместителя Председателя Антимонопольного комитета Украины – государственного уполномоченного согласно поданному заявлению», - говорится в сообщении.

Дополнение

Коноплянко начала работу в АМКУ в 2017 году. Занимала руководящие должности в Киевском областном терораспределении АМКУ, а затем возглавила Департамент исследований и расследований рынков непроизводственной сферы.

В августе 2021 года была назначена на должность заместителя Председателя Антимонопольного комитета Украины.

Напомним, что 18 сентября Кабинет министров принял распоряжение об увольнении шестерых заместителей главы Минобороны Украины и государственного секретаря ведомства.

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