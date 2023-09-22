Уряд ухвалив нові кадрові рішення: стало відомо, кого призначили, а кого звільнили
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень, вони стосуються погоджень призначення та звільнень держслужбовців, пише УНН.
Деталі
Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, уряд погодив звільнення Віталія
Загайного з посади державного секретаря Міністерства у справах ветеранів України.
Також погоджено призначення:
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- Гвоздяр Ганну Юріївну заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;
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- Дараган Людмилу Віталіївну державним секретарем Міністерства оборони України.
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Доповнення
18 вересня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про звільнення шістьох заступників очільника Міноборони України та державного секретаря відомства.