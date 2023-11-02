Президент України звільнив заступницю голови Антимонопольного комітету
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника голови Антимонопольного комітету (АМКУ) Анжеліку Коноплянко. Відповідний документ опублікований на сайті глави держави, передає УНН.
Деталі
Відповідно повідомлення на сайті президента України, указом від 1 листопада звільнено заступницю голови Антимонопольного комітету України Анжеліку Коноплянко.
Цитата
«Звільнити Коноплянко Анжеліку Олександрівну з посади заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого згідно з поданою заявою», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Коноплянко почала роботу в АМКУ у 2017 році. Обіймала керівні посади у Київському обласному теророзподілі АМКУ, а згодом очолила Департамент досліджень і розслідувань ринків невиробничої сфери.
В серпні 2021 року була призначена на посаду заступника Голови Антимонопольного комітету України.
Нагадаємо, що 18 вересня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про звільнення шістьох заступників очільника Міноборони України та державного секретаря відомства.
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