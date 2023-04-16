Президент Украины поздравил с праздником Пасхи

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"Мы отмечаем сегодня праздник Пасхи с непоколебимой верой в нашу победу.

Мы прошли уже немалый путь. Впереди едва ли не самая трудная из вершин. Мы преодолеем ее. И вместе встретим свой рассвет, когда над всей нашей страной взойдет солнце. Это сине-желтый флаг. Он непременно поднимется на всей нашей Богом данной земле, на всех временно оккупированных чертями территориях", - говорится в поздравлении.

Президент также добавил, что:

"Солнце засияет на юге, солнце засияет на востоке, солнце засияет в Крыму. Оранжевое солнце в мирном синем небе, и это – свет справедливости".

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