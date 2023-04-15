Зеленський: санкційний тиск на всіх, хто винен у агресії – це самозахист світу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні заявив, що санкційний тиск на всіх, хто винен у агресії є самозахистом світу, передає УНН.
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"Санкційний тиск на всіх, хто винен у цій агресії, блокування їхніх активів і можливостей на рівні всього світу – це самозахист світу і вже зараз від будь-яких інших можливостей агресій", - наголосив Президент.
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Зеленський зазначив, що сьогодні були оприлюднені ще два санкційні укази проти осіб та компаній, які розділяють провину за російський терор або допомагають йому. Зокрема, це санкції проти осіб, які пропагують державу-терориста, та прикриваються спортом.
До того ж, санкційні обмеження торкнулися й тих, хто повʼязаний із посадовцями країни-агресорки. Окремий перелік – це ІТ-компанії, які спонсорують терор чи дають цифрові можливості для продовження агресії.
"Усі українські санкції синхронізуємо із санкціями глобальними – це неминучий процес", - додав Президент
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