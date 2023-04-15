Зеленский: санкционное давление на всех, кто виноват в агрессии - это самозащита мира

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"Санкционное давление на всех, кто виноват в этой агрессии, блокирование их активов и возможностей на уровне всего мира – это самозащита мира и уже сейчас от любых других возможностей агрессий", - подчеркнул Президент.

Детали

Зеленский отметил, что сегодня были обнародованы еще два санкционных указа против лиц и компаний, которые разделяют вину за российский террор или помогают ему. В частности, это санкции против лиц, которые пропагандируют государство-террориста, и прикрываются спортом.

К тому же, санкционные ограничения коснулись и тех, кто связан с должностными лицами страны-агрессора. Отдельный перечень – это ИТ-компании, которые спонсируют террор или дают цифровые возможности для продолжения агрессии.

"Все украинские санкции синхронизируем с санкциями глобальными – это неизбежный процесс", - добавил Президент

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