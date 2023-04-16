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Президент України привітав зі святом Великодня

Президент України привітав зі святом Великодня

Київ • УНН

 • 726177 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав українців зі святом Великодня. Про це пише УНН з посиланням на відеозвернення Президента.

Цитата

"Ми відзначаємо сьогодні свято Великодня з непохитною вірою в нашу перемогу.

Ми пройшли вже чималий шлях. Попереду чи не найважча з вершин. Ми подолаємо її. І разом зустрінемо свій світанок, коли над усією нашою країною зійде сонце. Це синьо-жовтий прапор. Він неодмінно підійметься на всій нашій Богом даній землі, на всіх тимчасово окупованих чортами територіях", - йдеться у привітанні.

Президент також додав, що:

"Сонце засяє на півдні, сонце засяє на сході, сонце засяє в Криму. Жовтогаряче сонце в мирному синьому небі, і це – світло справедливості".

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Українські Національні Новини

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