Президент Украины подал электронную декларацию

В собственности Президента есть жилой дом в Козине площадью 1331,7 кв.м., земельные участки в этом же селе площадью 33196, 1200 и 7511 кв.м., земля в столице, а также квартиры в Киеве (площадью 134,06 и 82 , 15 кв.м.), а также квартира в Виннице площадью 68,20. Ему также принадлежат нежилые помещения в Одессе (35,3 кв.м.).

Жене Порошенко Марине на правах совместной собственности принадлежит квартира в Киеве (80,66 кв.м.). Также у первой леди есть земельный участок с садовым домиком в селе Петропавловское на Киевщине. Также Президент задекларировал гараж в столице, которым пользуется жена.

Также глава государства указал в декларации комплекс базы отдыха Лебидь (Лиман, Татарбунарского района Одесской области).

Подробнее читайте позже на УНН.