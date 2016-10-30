Президент України подав електронну декларацію
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В електронній системі декларування з’явилася декларація Президента України Петра Порошенка. Про це УНН повідомляє з посиланням на Єдиний держвний реєстр декларацій.
У власності Президента є житловий будинок у Козині площею 1331,7 кв.м., земельні ділянки у цьому ж селі площею 33196, 1200 та 7511 кв.м., земля у столиці, а також квартири у Києва (площею 134,06 та 82,15 кв.м.), а також квартира у Вінниці площею 68,20. Йому також належать нежитлові приміщення в Одесі (35,3 кв.м.).
Дружині Порошенко Марині на правах спільної власності належить квартира у Києві (80,66 кв.м.). Також у першої леді є земельна ділянка із садовим будиночком у селі Петропавлівське на Київщині. Також Президент задекларував гараж у столиці, яким користується дружина.
Також глава держави вказав у декларації комплекс бази відпочинку Лебідь (Лиман, Татарбунарського району Одеської області).
Детальніше читайте згодом на УНН.