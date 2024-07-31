российские войска достигли успехов на востоке Украины, потому что союзники Киева ограничивают использование оружия, поставляемого с Запада, а украинские силы все еще ожидают поставок оружия из-за рубежа. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью французским СМИ, в частности AFP, передает УНН.

«Серьезным вызовом является то, что мы не можем использовать все необходимое вооружение, чтобы остановить этого врага», - сказал он, добавив, что Украина ждет свежее вооружение для оснащения резервных бригад.

«Если вы используете оружие наших партнеров, то они могут сказать, что мы больше не будем вам помогать, это риск», - сказал он.

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Зеленский сказал, что Киев «очень упорно работает», чтобы получить разрешение на нанесение ударов по целям в глубине российской территории из западного оружия.

«К сожалению, наши партнеры до сих пор этого боятся», - добавил он.

«Мы уже не скрываем, что мы готовили 14 бригад. Как вы думаете, можно ли их остановить, если из 14 оснащены только три?» - добавил он, объясняя, как россии удалось захватить ряд сел в восточной Донецкой области в течение последних месяцев.

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