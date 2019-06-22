Президент относительно Дня скорби: война не должна стать привычным явлением

Глава государства напомнил, что рано утром 22 июня 1941 состоялось бомбардировки Киева.

“Вторая мировая, что ворвалась в наш дом, с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну. Война приносит только кровь, горе и страдания. Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни”, — отметил Владимир Зеленский.

Стоит напомнить, что сегодня в Украине День скорби и памяти жертв Второй мировой войны.