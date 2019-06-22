Президент относительно Дня скорби: война не должна стать привычным явлением
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В День скорби и памяти жертв войны в Украине Президент Владимир Зеленский отметил, что современники должны помнить подвиг тех, кто защищал нашу страну, и приложить усилия, чтобы война не стала привычной для следующих поколений, пишет УНН со ссылкой на пресс -службу АП.
Глава государства напомнил, что рано утром 22 июня 1941 состоялось бомбардировки Киева.
“Вторая мировая, что ворвалась в наш дом, с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну. Война приносит только кровь, горе и страдания. Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни”, — отметил Владимир Зеленский.
Стоит напомнить, что сегодня в Украине День скорби и памяти жертв Второй мировой войны.