Президент стосовно Дня скорботи: війна не має стати звичним явищем
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні Президент Володимир Зеленський наголосив, що сучасники мають пам’ятати подвиг тих, хто захищав нашу країну, й докласти зусиль, аби війна не стала звичною для наступних поколінь, пише УНН з посиланням на прес-службу АП.
Глава держави нагадав, що рано-вранці 22 червня 1941 року відбулося бомбардування Києва.
“Друга світова, що увірвалася в наш дім, відтоді охопила всю територію України. Торкнулася кожної сім’ї, кожної людської долі. Маємо пам’ятати ті страшні роки, подвиг тих, хто захищав нашу країну. Війна приносить лише кров, горе й страждання. Маємо робити все, щоб вона не стала для наступних поколінь звичним явищем життя”, — зазначив Володимир Зеленський.
Варто нагадати, що сьогодні в Україні День скорботи і вшанування пам’яті жертв Другої світової війни.