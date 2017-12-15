Президент сегодня даст старт работы нового Верховного Суда
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в пятницу примет участие в мероприятии по случаю начала работы нового Верховного Суда, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.
"15 декабря 2017 в 11:00 Президент Украины Петр Порошенко примет участие в мероприятии по случаю начала работы нового Верховного Суда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мероприятие состоится в Художественном арсенале в Киеве.
Напомним, 30 ноября 2017 года главой нового Верховного Суда избрали судью Валентину Данишевскую. Такое решение было принято во время Пленума Верховного Суда по итогам тайного голосования.
Пленум Верховного Суда решил, что суд официально начнет свою работу 15 декабря 2017 года.