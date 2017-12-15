Президент сьогодні дасть старт роботи нового Верховного Суду
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко у п'ятницю візьме участь у заході з нагоди початку роботи нового Верховного Суду, передає УНН з посиланням на прес-службу АПУ.
"15 грудня 2017 року об 11:00 Президент України Петро Порошенко візьме участь у заході з нагоди початку роботи нового Верховного Суду", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що захід відбудеться у Мистецькому арсеналі у Києві.
Нагадаємо, 30 листопада 2017 року головою нового Верховного Суду обрали суддю Валентину Данішевську. Таке рішення було ухвалене під час Пленуму Верховного Суду за підсумками таємного голосування.
Пленум Верховного Суду вирішив, що суд офіційно розпочне свою роботу 15 грудня 2017 року.