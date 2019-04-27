Президент Шри-Ланки запретил организации, подозреваемые в причастности к серии терактов

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 106488 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 110511 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 113220 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 114136 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 142392 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115151 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140091 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144963 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130356 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130380 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Президент Шри-Ланки запретил организации, подозреваемые в причастности к серии терактов

Президент Шри-Ланки запретил организации, подозреваемые в причастности к серии терактов

Киев  •  УНН

 • 7543 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирис распорядился запретить на территории страны две группировки, которые подозревают в причастности к серии терактов 21 апреля. Об этом говорится в субботу в сообщении, размещенном на сайте пресс-службы президента, передает УНН.

“Президент Майтрипала Сирис в рамках полномочий, возложенных на него в качестве президента Шри-Ланки, (...) принял меры по запрещению организаций „Джамаат ат-Таухид аль-Ватания“ и „Джамиат аль-Миллат Ибрагим“ на Шри-Ланке”, — отмечается в заявлении.

Правительство страны планирует конфисковать все имущество этих организаций.

Ранее министр средств массовой информации Шри-Ланки Рува Виджевардене возложил ответственность за серию взрывов в стране на две данные террористические группировки.

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Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В целом в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. По последним сведениям, в результате терактов погибли около 250 человек.

Как сообщал УНН, “Исламское государство” взяла на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке.

Напомним, в Шри-Ланке арестовали 70 подозреваемых в терактах.

В частности, 24 апреля в Шри-Ланке произошло три контролируемых взрыва.

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