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Президент Шрі-Ланки заборонив організації, підозрювані в причетності до серії терактів

Президент Шрі-Ланки заборонив організації, підозрювані в причетності до серії терактів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент Шрі-Ланки Майтріпала Сирис розпорядився заборонити на території країни два угруповання, які підозрюють в причетності до серії терактів 21 квітня. Про це йдеться в суботу в повідомленні, розміщеному на сайті прес-служби президента, передає УНН.

“Президент Майтріпала Сирис в рамках повноважень, покладених на нього в якості президента Шрі-Ланки, (...) вжив заходів із заборони організацій „Джамаат ат-Таухид аль-Ватанія“ і „Джаміат аль-Міллат Ібрагім“ на Шрі-Ланці” , - наголошується в заяві.

Уряд країни планує конфіскувати все майно цих організацій.

Раніше міністр засобів масової інформації Шрі-Ланки Рува Віджевардене поклав відповідальність за серію вибухів в країні на дві дані терористичні угруповання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прем’єр-міністр Шрі-Ланки не збирається йти у відставку через теракти

Нагадаємо, 21 квітня на Шрі-Ланці відбулася найбільша в історії країни серія терактів. В цілому в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа прогриміло вісім вибухів, в тому числі в католицьких церквах під час великодніх служб і в готелях. За останніми відомостями, в результаті терактів загинули близько 250 осіб.

Як повідомляв УНН, “Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за вибухи в Шрі-Ланці.

Нагадаємо, в Шрі-Ланці заарештували 70 підозрюваних у терактах.

Зокрема, 24 квітня в Шрі-Ланці сталося три контрольованих вибухи.

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