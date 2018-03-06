Президент сожалеет о ДТП с участием машины кортежа в центре Киева - Цеголко

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 56519 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 67038 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 70009 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105159 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 98749 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104225 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111221 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Президент сожалеет о ДТП с участием машины кортежа в центре Киева - Цеголко

Президент сожалеет о ДТП с участием машины кортежа в центре Киева - Цеголко

Киев  •  УНН

 • 11068 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко сожалеет о ДТП с участием полицейского автомобиля кортежа, который сбил в центре столицы пожилого мужчину. Об этом написал в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.

"Независимо от сигнала регулировщика, речь идет о пожилом человеке. Президент сожалеет о ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему необходимую помощь", - написал С.Цеголко.

Как сообщал УНН, 6 марта служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже сбил пешехода на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская в столице. У пострадавшего в ДТП с полицейским авто диагностировали перелом ноги и сотрясение мозга.

Отметим, по данным СМИ, мужчину сбил автомобиль из кортежа Президента.

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