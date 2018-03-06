Президент сожалеет о ДТП с участием машины кортежа в центре Киева - Цеголко

"Независимо от сигнала регулировщика, речь идет о пожилом человеке. Президент сожалеет о ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему необходимую помощь", - написал С.Цеголко.

Как сообщал УНН, 6 марта служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже сбил пешехода на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская в столице. У пострадавшего в ДТП с полицейским авто диагностировали перелом ноги и сотрясение мозга.

Отметим, по данным СМИ, мужчину сбил автомобиль из кортежа Президента.