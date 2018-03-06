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Президент шкодує через ДТП з автомобілем кортежу в центрі Києва - Цеголко

Київ • УНН

 • 11068 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко шкодує через ДТП з поліцейським автомобілем кортежу, який збив у центрі столиці літнього чоловіка. Про це написав у Facebook прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко, передає УНН.

"Незалежно від сигналу регулювальника, ідеться про літню людину. Президент шкодує через ДТП з поліцейським автомобілем і вже доручив надати постраждалому всю необхідну допомогу", - написав С.Цеголко.

Як повідомляв УНН, 6 березня службовий автомобіль поліції під час руху в кортежі збив пішохода на перехресті вулиць Шовковична та Інститутська у столиці. Постраждалому у ДТП з поліцейським авто діагностували перелом ноги та струс мозку.

Зазначимо, за даними ЗМІ, чоловіка збив автомобіль з кортежу Президента.

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