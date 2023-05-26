Президент Сербии привел армию в состояние максимальной готовности из-за ситуации в Косово

Детали

Президент Вучич заявил, что решился на повышение уровня готовности войск из-за насилия, которое полиция Альбина Курти совершает против сербского народа в Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче.

Президент Сербии также попросил НАТО срочно вмешаться и остановить насилие в отношении сербов.

Дополнение

Члены так называемой Косовской полиции ворвались в здание муниципалитета Звечан и применили против них слезоточивый газ, а также шоковые бомбы. Они также применили слезоточивый газ перед зданием муниципалитета Звечан, чтобы разогнать собравшихся сербов.

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