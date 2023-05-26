Президент Сербии привел армию в состояние максимальной готовности из-за ситуации в Косово
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Президент Сербии Александр Вучич подписал приказ о повышении боевой готовности частей Вооруженных сил Сербии до наивысшей степени. Также был отдан приказ войскам срочно двигаться в направлении административной линии с Косово и Метохией. Об этом сообщает Kurir, пишет УНН.
Детали
Президент Вучич заявил, что решился на повышение уровня готовности войск из-за насилия, которое полиция Альбина Курти совершает против сербского народа в Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче.
Президент Сербии также попросил НАТО срочно вмешаться и остановить насилие в отношении сербов.
Дополнение
Члены так называемой Косовской полиции ворвались в здание муниципалитета Звечан и применили против них слезоточивый газ, а также шоковые бомбы. Они также применили слезоточивый газ перед зданием муниципалитета Звечан, чтобы разогнать собравшихся сербов.
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