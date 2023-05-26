Президент Сербії привів армію у стан максимальної готовності через ситуацію в Косово

Деталі

Президент Вучич заявив, що зважився на підвищення рівня готовності військ через насильство, яке поліція Альбіна Курті чинить проти сербського народу у Звечані, Зубін-Потоку і Лепосавичі.

Президент Сербії також попросив НАТО терміново втрутитись та зупинити насильство щодо сербів.

Доповнення

Члени так званої Косовської поліції увірвалися в будівлю муніципалітету Звечан і застосували проти них сльозогінний газ, а також шокові бомби. Вони також застосували сльозогінний газ перед будівлею муніципалітету Звечан, щоб розігнати присутніх сербів.

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