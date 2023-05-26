Президент Сербії привів армію у стан максимальної готовності через ситуацію в Косово
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Президент Сербії Олександр Вучич підписав наказ про підвищення бойової готовності частин Збройних сил Сербії до найвищого ступеня. Також був відданий наказ військам терміново рухатися в напрямку адміністративної лінії з Косово і Метохією. Про це повідомляє Kurir, пише УНН.
Деталі
Президент Вучич заявив, що зважився на підвищення рівня готовності військ через насильство, яке поліція Альбіна Курті чинить проти сербського народу у Звечані, Зубін-Потоку і Лепосавичі.
Президент Сербії також попросив НАТО терміново втрутитись та зупинити насильство щодо сербів.
Доповнення
Члени так званої Косовської поліції увірвалися в будівлю муніципалітету Звечан і застосували проти них сльозогінний газ, а також шокові бомби. Вони також застосували сльозогінний газ перед будівлею муніципалітету Звечан, щоб розігнати присутніх сербів.
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