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Президент Сербии заявил, что не против поставок боеприпасов в Украину

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 июня. УНН. Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что не против того, чтобы его страна продавала боеприпасы посредникам, которые отправляют их в Украину, что является признаком того, что верный балканский союзник россии разворачивается на запад. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Financial Times.

Президент Сербии заявил, что не против поставок боеприпасов в Украину

Детали

Президент Сербии традиционно поддерживал москву и отказывался присоединиться к западным санкциям против россии после ее полномасштабного вторжения в Украину. Но Вучич изменил позицию и рассказал, что ему известно о сообщениях правительства США о том, что сербские боеприпасы попали в Украину через посредников, и что он не планирует останавливать это.

"Возможно ли, что это происходит? У меня нет сомнений, что это может произойти. Какая нам альтернатива? Не производить их? Не продавать?", - отметил глава страны.

По словам трех западных дипломатов в регионе, канал, передающий сербские боеприпасы на украинский фронт, "стал решающим фактором заметных изменений", поскольку Соединенные Штаты, НАТО и Европейский Союз поддержали Сербию во время недавней напряженности в Косово.

Отвечая на вопрос, был ли это преднамеренный шаг, чтобы получить одобрение западных столиц, Вучич заявил, что Белград стремится действовать "нейтрально".

"Но я не дурак. Я знаю, что часть оружия может попасть в Украину", - добавил он.

Вучич отметил, что "ходит по канату" между москвой и западными государствами, но сказал, что не будет помогать российским военным усилиям.

"Мы присоединились ко всем резолюциям ООН, - сказал он, ссылаясь на заявления ООН, осуждающие полномасштабное вторжение россии в Украину: Мы присоединяемся к запрету реэкспорта, например, технологий двойного использования в дронах... Мы не будем центром реэкспорта чего-то в россию".

Он добавил, что "прошли времена", когда он каждые три месяца общался с президентом россии владимиром путиным, подчеркнув, что уже год не поддерживает контактов с кремлем, кроме приема гостей из москвы.

"Такого раньше не было" - заметил Вучич.

Напомним

В апреле агентство Reuters сообщило, что в одном "слитом" документе Пентагона говорится, что Сербия якобы согласилась отправить Украине вооружение. Министр обороны Сербии Милош Вучевич опроверг так называемые выводы агентства

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