Витік "секретних документів" стосувався Сербії та поставок озброєння Україні: Белград заперечує

Деталі

"Він зазначив, що вже вкотре публікується брехня про те, що Сербія продає зброю Україні. Очевидно, чиясь мета – дестабілізувати нашу країну і втягнути її в конфлікт, в якому ми не будемо брати участі", - пише видання.

Цитата

"Ми спростовували цю брехню більше десяти разів, і ось ми робимо це знову. Сербія не продавала і не продаватиме зброю українській чи російській стороні, а також країнам, які в оточенні цього конфлікту. У когось є мета втягнути Сербію в цей конфлікт, але ми послідовно дотримуємося встановленої політики", - сказав Вучевіч.

Міністр каже, що Сербія, звичайно ж, продає зброю третім сторонам, які далекі від конфлікту і не мають до нього жодного стосунку.

"Завжди існує ймовірність того, що на території конфлікту якимсь чарівним чином буде знайдено якусь зброю, але це не має жодного стосунку до Сербії. Це питання до тих країн, які не поважають міжнародних норм, договірних положень та ділової практики. Повторюю, Сербія не відправляла зброю в Україну і все, що публікується на цю тему, є недостовірними домислами", - сказав Вучевіч.

Британське агентство повідомило, що документ був відзначений грифом "таємно" та NOFORN, що означає, що передача його іноземним розвідувальним службам та військовим заборонена. У документі також нібито йдеться, що Сербія має "політичну волю і військовий потенціал" для того, щоб у майбутньому забезпечити Україну зброєю, зазначає видання.

Доповнення

Секретні документи, які з'явилися в соціальних мережах останніми тижнями, розкривають інформацію з цілої низки тем, від оцінок США війни в Україні до розвідувальних даних, зібраних про дипломатичних союзників. Їхнє розкриття порушило нові питання про здатність уряду приховувати свої секрети від розголошення після серії набагато більших об'ємних витоків Челсі Меннінг у 2010 році та Едварда Сноудена у 2013 році, відзначає Bloomberg.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати не зупиняться, поки не дізнаються, як у мережі з'явився "витік" секретних документів.