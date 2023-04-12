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Утечка "секретных документов" касалась Сербии и поставок вооружения Украине: Белград отрицает

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Агентство Reuters сообщило, что в еще одном "слитом" документе Пентагона говорится, что Сербия якобы согласилась отправить Украине вооружение. Министр обороны Сербии Милош Вучевич опроверг так называемые выводы агентства, сообщает Telegraf.rs, пишет УНН.

Детали

"Он отметил, что уже в который раз публикуется ложь о том, что Сербия продает оружие Украине. Очевидно, чья-то цель – дестабилизировать нашу страну и втянуть ее в конфликт, в котором мы не будем участвовать", - пишет издание.

Цитата

"Мы опровергали эту ложь более десяти раз, и вот мы делаем это снова. Сербия не продавала и не будет продавать оружие украинской или российской стороне, а также странам, которые в окружении этого конфликта. У кого-то есть цель втянуть Сербию в этот конфликт, но мы последовательно придерживаемся установленной политики", - сказал Вучевич.

Министр говорит, что Сербия, конечно же, продает оружие третьим сторонам, которые далеки от конфликта и не имеют к нему никакого отношения.

"Всегда существует вероятность того, что на территории конфликта каким-то волшебным образом будет найдено какое-то оружие, но это не имеет никакого отношения к Сербии. Это вопрос к тем странам, которые не уважают международные нормы, договорные положения и деловую практику. Повторяю, Сербия не отправляла оружие в Украину и все, что публикуется на эту тему, является недостоверными домыслами", - сказал Вучевич.

Британское агентство сообщило, что документ был отмечен грифом "секретно" и NOFORN, что означает, что передача его иностранным разведывательным службам и военным запрещена. В документе также якобы говорится, что Сербия имеет "политическую волю и военный потенциал" для того, чтобы в будущем обеспечить Украину оружием, отмечает издание.

Дополнение

Секретные документы, которые появились в социальных сетях в последние недели, раскрывают информацию по целому ряду тем, от оценок США войны в Украине до разведывательных данных, собранных о дипломатических союзниках. Их раскрытие подняло новые вопросы о способности правительства скрывать свои секреты от разглашения после серии гораздо более объемных утечек Челси Мэннинг в 2010 году и Эдварда Сноудена в 2013 году, отмечает Bloomberg.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты не остановятся, пока не узнают, как в сети появилась "утечка" секретных документов.

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