Утечка "секретных документов" касалась Сербии и поставок вооружения Украине: Белград отрицает

Детали

"Он отметил, что уже в который раз публикуется ложь о том, что Сербия продает оружие Украине. Очевидно, чья-то цель – дестабилизировать нашу страну и втянуть ее в конфликт, в котором мы не будем участвовать", - пишет издание.

Цитата

"Мы опровергали эту ложь более десяти раз, и вот мы делаем это снова. Сербия не продавала и не будет продавать оружие украинской или российской стороне, а также странам, которые в окружении этого конфликта. У кого-то есть цель втянуть Сербию в этот конфликт, но мы последовательно придерживаемся установленной политики", - сказал Вучевич.

Министр говорит, что Сербия, конечно же, продает оружие третьим сторонам, которые далеки от конфликта и не имеют к нему никакого отношения.

"Всегда существует вероятность того, что на территории конфликта каким-то волшебным образом будет найдено какое-то оружие, но это не имеет никакого отношения к Сербии. Это вопрос к тем странам, которые не уважают международные нормы, договорные положения и деловую практику. Повторяю, Сербия не отправляла оружие в Украину и все, что публикуется на эту тему, является недостоверными домыслами", - сказал Вучевич.

Британское агентство сообщило, что документ был отмечен грифом "секретно" и NOFORN, что означает, что передача его иностранным разведывательным службам и военным запрещена. В документе также якобы говорится, что Сербия имеет "политическую волю и военный потенциал" для того, чтобы в будущем обеспечить Украину оружием, отмечает издание.

Дополнение

Секретные документы, которые появились в социальных сетях в последние недели, раскрывают информацию по целому ряду тем, от оценок США войны в Украине до разведывательных данных, собранных о дипломатических союзниках. Их раскрытие подняло новые вопросы о способности правительства скрывать свои секреты от разглашения после серии гораздо более объемных утечек Челси Мэннинг в 2010 году и Эдварда Сноудена в 2013 году, отмечает Bloomberg.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты не остановятся, пока не узнают, как в сети появилась "утечка" секретных документов.