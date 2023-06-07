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Президент Сербії заявив, що не проти постачання боєприпасів до України

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Президент Сербії Александар Вучич повідомив, що не проти того, щоб його країна продавала боєприпаси посередникам, які відправляють їх в Україну, що є ознакою того, що вірний балканський союзник росії розвертається на захід. Про це інформує УНН, посилаючись на Financial Times.

Президент Сербії заявив, що не проти постачання боєприпасів до України

Деталі

Президент Сербії традиційно підтримував москву і відмовлявся приєднатися до західних санкцій проти росії після її повномасштабного вторгнення в Україну. Але Вучич змінив позицію і розповів, що йому відомо про повідомлення уряду США про те, що сербські боєприпаси потрапили в Україну через посередників, і що він не планує зупиняти це.

"Чи можливо, що це відбувається? У мене немає сумнівів, що це може статися. Яка нам альтернатива? Не виробляти їх? Не продавати?", - зазначив очільник країни.

За словами трьох західних дипломатів у регіоні, канал, що передає сербські боєприпаси на український фронт, "став вирішальним фактором помітних змін", оскільки Сполучені Штати, НАТО та Європейський Союз підтримали Сербію під час нещодавньої напруженості в Косово.

Відповідаючи на запитання, чи це був навмисний крок, щоб отримати схвалення західних столиць, Вучич заявив, що Белград прагне діяти "нейтрально".

"Але я не дурень. Я знаю, що частина зброї може потрапити в Україну", - додав він.

Вучич зауважив, що "ходить по канату" між москвою та західними державами, але сказав, що не допомагатиме російським військовим зусиллям.

"Ми приєдналися до всіх резолюцій ООН, - сказав він, посилаючись на заяви ООН, які засуджують повномасштабне вторгнення росії в Україну: Ми приєднуємось до заборони реекспорту, наприклад, технологій подвійного використання в дронах... Ми не будемо центром реекспорту чогось до росії".

Він додав, що "минули часи", коли він кожні три місяці спілкувався з президентом росії володимиром путіним, підкресливши, що вже рік не підтримує контактів з кремлем, окрім прийому гостей з москви.

"Такого раніше не було" - зауважив Вучич.

Нагадаємо

У квітні агентство Reuters повідомило, що в одному "злитому" документі Пентагону йдеться, що Сербія нібито погодилася відправити Україні озброєння. Міністр оборони Сербії Мілош Вучевіч спростував так звані висновки агентства

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