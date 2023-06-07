Президент Сербії заявив, що не проти постачання боєприпасів до України

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Президент Сербії традиційно підтримував москву і відмовлявся приєднатися до західних санкцій проти росії після її повномасштабного вторгнення в Україну. Але Вучич змінив позицію і розповів, що йому відомо про повідомлення уряду США про те, що сербські боєприпаси потрапили в Україну через посередників, і що він не планує зупиняти це.

"Чи можливо, що це відбувається? У мене немає сумнівів, що це може статися. Яка нам альтернатива? Не виробляти їх? Не продавати?", - зазначив очільник країни.

За словами трьох західних дипломатів у регіоні, канал, що передає сербські боєприпаси на український фронт, "став вирішальним фактором помітних змін", оскільки Сполучені Штати, НАТО та Європейський Союз підтримали Сербію під час нещодавньої напруженості в Косово.

Відповідаючи на запитання, чи це був навмисний крок, щоб отримати схвалення західних столиць, Вучич заявив, що Белград прагне діяти "нейтрально".

"Але я не дурень. Я знаю, що частина зброї може потрапити в Україну", - додав він.

Вучич зауважив, що "ходить по канату" між москвою та західними державами, але сказав, що не допомагатиме російським військовим зусиллям.

"Ми приєдналися до всіх резолюцій ООН, - сказав він, посилаючись на заяви ООН, які засуджують повномасштабне вторгнення росії в Україну: Ми приєднуємось до заборони реекспорту, наприклад, технологій подвійного використання в дронах... Ми не будемо центром реекспорту чогось до росії".

Він додав, що "минули часи", коли він кожні три місяці спілкувався з президентом росії володимиром путіним, підкресливши, що вже рік не підтримує контактів з кремлем, окрім прийому гостей з москви.

"Такого раніше не було" - зауважив Вучич.

Нагадаємо

У квітні агентство Reuters повідомило, що в одному "злитому" документі Пентагону йдеться, що Сербія нібито погодилася відправити Україні озброєння. Міністр оборони Сербії Мілош Вучевіч спростував так звані висновки агентства