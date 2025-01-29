Президент Сербии рассматривает возможность проведения внеочередных выборов в апреле
Киев • УНН
Президент Вучич заявил о возможности проведения внеочередных парламентских выборов после отставки премьера Вучевича. Решение будет принято в ближайшее время на фоне массовых протестов из-за трагедии в Новом Саде.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшее время будет принято решение о формировании нового правительства или проведении внеочередных парламентских выборов в апреле после того, как премьер-министр Милош Вучевич подал в отставку на фоне антиправительственных протестов.
Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции по итогам внеочередного заседания Кабмина, пишет Reuters, передает УНН.
«Новые выборы могут состояться в апреле. О временном правительстве не может быть и речи», - отметил он.
28 января сербский премьер Милош Вучевич официально подтвердил, что подает в отставку на фоне масштабных протестов, которые охватили страну в последние недели.
Напомним
Студенты ряда государственных университетов Сербии последние недели блокируют занятия и организуют протесты в связи с обвалом бетонного навеса на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад, который унес жизни 15 человек.
Они требуют обнародования всех документов по реконструкции вокзала, уголовного преследования чиновников, ответственных за катастрофу, а также освобождения задержанных протестующих.
Десятки тысяч сербов снова вышли на протесты в Белграде10.06.23, 01:32 • 341555 просмотров