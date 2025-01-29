Президент Сербії розглядає можливість проведення позачергових виборів у квітні

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що найближчим часом буде ухвалено рішення про формування нового уряду або проведення позачергових парламентських виборів у квітні після того, як прем'єр-міністр Мілош Вучевич подав у відставку на тлі антиурядових протестів.

Про це глава держави сказав під час прес-конференції за підсумками позачергового засідання Кабміну, пише Reuters, передає УНН.

"Нові вибори можуть відбутися у квітні. Про тимчасовий уряд не може бути й мови", – зазначив він.

28 січня сербський прем'єр Мілош Вучевич офіційно підтвердив, що подає у відставку на тлі масштабних протестів, які охопили країну останніми тижнями.

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Студенти низки державних університетів Сербії останні тижні блокують заняття та організовують протести у зв'язку з обвалом бетонного навісу на залізничному вокзалі у місті Новий Сад, який забрав життя 15 людей.

Вони вимагають оприлюднення всіх документів щодо реконструкції вокзалу, кримінального переслідування чиновників, відповідальних за катастрофу, а також звільнення затриманих протестувальників.



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